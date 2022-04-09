إزاى تتناول «أدويتك» في رمضان إذا كنت مريض ضغط.. هيئة الدواء توضح

كشفت هيئة الدواء المصرية الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها أن يتناول مرضى الضغط أدويتهم في شهر رمضان المبارك، إذ إن الغالبية العظمي قد يجدون صعوبة في لقاء الطبيب المعالج، حيث سفر البعض لمكان بعيد يمنعه من زيارة الطبيب، فضلا عدم إمكانية الذهاب للطبيب بفضل ضيق الوقت أو غيره.

وأوضحت هيئة الدواء، أنه يفضل على مريض الضغط أن يحدد ميعاد ثابت يتناول فيه جرعة الدواء كل يوم مع ضرورة وضع في الاعتبار حتمية تعديل مواعيد الجرعات التي يتناولها، إذ إنه في حال كان المريض يتناول جرعة واحدة في اليوم، فيمكنه أن يثب ميعادها لتكون مع وجبة الفطار أو السحور.

كيفية تناول جرعتين من الدواء

واستكملت الهيئة، أنه في تناول المريض لجرعتين في اليوم من الدواء فيجب في تلك الحالة تناول جرعة مع الفطار وجرعة مع السحور.

وقالت الهيئة بشأن الثلاث جرعات، أنه في حال كان يتناول المريض 3 جرعات في اليوم قبل شهر رمضان، فإنه يمكن للمريض تعديل الجرعة لجرعتين في اليوم أو استخدم دواء ثاني مفعول طويل (بعد استشارة الطبيب)، مشيرة إلى أنه يفضل تناول الأدوية المدرة للبول عند الإفطار.

مرضى السكري أثناء الصيام

ومن جهتها كانت قد ذكرت هيئة الدواء المصرية في وقت سابق ف شهر رمضان، ببعض النصائح التي يجب اتباعها من قبل مرضى السكري ومنها أنه يفضل مراجعة الطبيب المعالج لتحديد الجرعات الخاصة بالعلاج ومواعيد تناولها، يجب القيام يوميا بقياس مستوى السكر أثناء الصيام وبعد تناول وجبة الإفطار، تناول كميات مناسبة من المياه، من بعد الإفطار وحتى وجبة السحور.

وأوضحت الهيئة أنه يفضل أن يقوم مريض السكري، بتناول السحور في وقت متأخر قبل أذان الفجر، حتى لا يتعرض لانخفاض السكر في الدم في حالة التبكير بالسحور، احتواء العصائر والمشروبات على نسب قليلة من السكر، والابتعاد عن الأطعمة التى بها نسب عالية من الدهون والسمن، لأنها تحتوي على سعرات حرارية بنسب عالية.