أعراض مرض الضغط عند الشباب: منها نزيف الأنف والصداع

قالت الدكتورة أمل محمد، استشاري أمراض الكلي والباطنية والسكر والضغط، إن ضغط الدم المرتفع «ارتفاع ضغط الدم» هو حالة منتشرة ليست فقط بين الشباب ولكن بين جميع الفئات العمرية وهو عبارة عن قوة تدفق الدم طويلة الأمد مقابل جدران الشرايين مرتفعة بما يكفي للتسبب بمشكلات صحية في نهاية الأمر، مثل مرض القلب، ويتحدد ضغط الدم من خلال كمية الدم التي يضخها القلب ومدى مقاومة تدفقه بالشرايين، وكلما زادت كمية الدم التي يضخها القلب وضاقت الشرايين، ارتفع ضغط الدم.

أعراض مرض الضغط عند الشباب

وأضافت أمل محمد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تظهر على الشباب نتيجة الإصابة بضغط الدم ولكن هذه الأعراض يعتقدون أنها غير مرتبطة بارتفاع ضغط الدم، بالرغم من أنه قد يصل لمستويات عالية خطيرة، ويواجه بعض المصابين بارتفاع ضغط الدم مشكلات مثل «الصداع، وضيق التنفس، ونزف الأنف» إلا أن هذه العلامات والأعراض لا تظهر إلا في حالة ارتفاع ضغط الدم لدرجة خطيرة تهدد حياة الشخص.

أعراض يمكن رصدها عند المصابين بارتفاع ضغط الدم

وتابعت أن هناك أعراضا واضحة أو موحدة بين الشباب للكشف عن أعراض ارتفاع ضغط الدم، ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة التي يمكن أن تظهر على الشخص المصاب ومن أشهر تلك الأعراض التي تم رصدها على الشباب تمثلت في التالي:

- الشعور بالصداع المزمن المستمر لفترة زمنية طويلة وقد ينتهي بتناول المسكن ولكن سرعان ما يعود مرة أخرى بعد انتهاء مفعول المسكن.

- الشعور بزيادة سرعة ضربات القلب عن المستوى الطبيعي.

- الإحساس باضطراب أو تشويش في مستوى الرؤية عن الوضع الطبيعي وهذا التأثير بسبب أعراض الضغط المرتفع على العصب البصري.

- الإحساس بألم شديد في المفاصل والعظام، خاصة في منطقة الرقبة.

- التعرض إلى نزيف في الأنف.

- الإحساس بحالات ضيق في التنفس وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي خاصة في الليل.

- الشعور بالدوخة الشديدة والغثيان، وعدم التوازن وفقدان القدرة على الحركة بشكل طبيعي.

- التعرض إلى الكسل الخمول والضعف العام والشعور بالتعب والإرهاق المستمر مع ارتكاب أقل مجهود بدني.

- عدم الاتزان النفسي والشعور بالاكتئاب والقلق والتوتر وتقلب الحالة المزاجية والتعرق المفرط خاصة في الليل.

- الإصابة بالرعشة والتنميل أو الخدران في عضلات الجسم.