نقابة الممثلين تعلن وفاة الفنانة ليلى نصر إحدى نجمات «ذئاب الجبل»

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لــ«الوطن»، إن الفنانة ليلى نصر توفيت منذ قليل.

وعن موعد الجنازة والصلاة، أكد «زكي» أنهم لم يحددوه حتى الآن.

وتوفيت الراحلة بعد صراح طويل مع المرض، عن عمر ينهاز الـ84 عامًا، وهي ممثلة مصرية، ولدت عام 1938، كان أول أعمالها فيلم "قلب في الظلام" عام 1960، ومن أشهر أعمالها «ذئاب الجبل، التوأم، حديث الصباح والمساء، الأب الروحي، عصافير النيل».