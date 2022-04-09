المصريون استهلكوا «لحوم وكبد وقوانص» بـ11 مليار جنيه في عام واحد

كشفت إحصاءات النشرة السنوية لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، أن إجمالي واردات مصر من أكبر خمس دول في العالم طبقا للأصناف، بلغت 32 مليارا و508 ملايين و8 آلاف دولار، ما يعادل 510 مليارات و388 مليونا و285 ألف جنيه مصري.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء أن واردات مصر من الهند خلال 12 شهرا في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، بلغت 3 مليارات و4 ملايين و158 ألف دولار، ما يعادل 47 مليارا و165 مليونا و280 ألفا و600 جنيه مصري، من بينها واردات لحوم وأحشاء (كبد وقوانص وكلاوي وفشة وكرشة) وأطراف وهياكل وأجنحة بلغت قيمتها 702 مليونا و643 ألف دولار، ما يعادل حوالي 11 مليارا و31 مليونا و495 ألف جنيه مصري في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021 مقابل 539 مليونا و709 آلاف دولار، ما يعادل تقريبا 8 مليارات جنيه و473 مليونا و431 ألف جنيه مصري بزيادة بلغت 30.2 % .

كما رصدت نشرة بيانات التجارة الخارجية أهم واردات مصر من جمهورية الصين، التي بلغت 13 مليارا و173 مليونا و136 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 206 مليارات و818 مليونا و235 ألف جنيه مصري، ومن المملكة العربية السعودية بلغت الورادات المصرية طبقا للأصناف، 6 مليارات و916 مليونا و772 ألف دولار ما يعادل 108 مليارات و593 مليونا و320 ألف جنيه مصري.

وأشارت النشرة الى أن واردات مصر من الولايات المتحدة الامريكية طبقا للأصناف خلال الفترة من يناير الى ديسمبر 2021 بلغت 6مليارات و144 مليونا و381 ألف دولار ما يعادل 96مليارا و466 مليونا و781 ألف جنيه مصري ، بينما بلغت قيمة حجم الواردات من دولة روسيا الاتحادية 3 مليارات و270 مليونا و361 ألف دولار ما يعادل 51 مليارا و344 مليونا و667 ألف جنيه مصري.