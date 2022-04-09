كيفية قضاء الصيام بعد رمضان.. هل يجوز إطعام المسكين بدلا من صيام القضاء؟

يعتبر الصيام ركنا من أركان الإسلام، وهو من الواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة، وفي حالة عجز المكلَّف عن الصوم بسبب مشقة أو عدم قدرة جاز له الإفطار شرعًا ثم القضاء أو الفدية او الكفارة.

قضاء الصيام بعد رمضان

وهناك فرق كبير بين القضاء والكفارة والفدية بالنسبة لمن أفطر فى رمضان، كما اوضح مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علامفي رده عن ذلك على موقع دار الافتاء.

وقال علام: إن القضاء هو صيام الأيام التي أفطرها المكلف ذكرًا كان أو أنثى بعد انقضاء رمضان، وهو واجب في حق كل من أفطر في رمضان بعذر أو بغير عذر".

وأضاف: "يقضي أيامًا بعدد الأيام التي أفطرها، ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف، ويجوز عكسه، بأن يقضي يوم صيف عن يوم شتاء، وعلى المكلف أن يسارع إلى قضاء ما فاته من أيام رمضان قبل دخول رمضان آخر".

الفدية وكفارة الافطار في نهار رمضان

أما الكفارة فهي واجبة مع القضاء على من اقترف إثمًا يكفر عنه، كأن يجامع زوجه متعمدًا في نهار رمضان، كما تجب الكفارة بالأكل والشرب عمدًا من غير عذر عند بعض العلماء، وفقا للمفتي.

وأوضح المفتي أن الفدية هي ما يجب على المسلم المكلف الذي شق عليه الصيام بأن مرض مرضا لا يُرجى شفاؤه فأفطر، وكذلك العجوز كبير السن الذي يعجز عن الصيام وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان.

هل يجوز إطعام المسكين بدلا من صيام القضاء؟

و يقول الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على كل مسلم أفطر يوماً أو أياماً بسبب أي عذر أو امرأة أفطرت بسبب حيضها قضاء هذه الأيام دون كفارة.

وفي رده على سؤال هل يجوز التصدق بدل صيام القضاء، في فيديو خاص بدار الإفتاء أنه إذا كان الشخص الذي أفطر مصاب بمرض مزمن فيمكنه إخراج كفارة بإطعامه لمسكين عن كل يوم، وقال تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"

واضاف ان وجوب الفدية مع قضاء الصيام أمر قد أجمع عليه جمهور العلماء متبعين بعض الصحابة، والفدية أن يطعم الشخص مسكيناً مداً من الدقيق أو القمح على كل يوم أفطره أي ٥٧ جرام، كما قالوا إنه يجوز أن يخرج الشخص الفدية قبل الصيام أو بعده وأن يقوم بإطعام المساكين بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد ولكن لا يجوز أن تخرج نقداً بل بالإطعام فقط.