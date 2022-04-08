دعاء اليوم السابع من رمضان بعد أذان المغرب: اللهم إني أستغفرك من ذنبي

ينتظر المسلمون كل عام، قدوم شهر رمضان المعظم، للتقرب إلى الله بكثرة الصلاة، فضلًا عن الدعاء والطاعات والصيام، لذا يبحث قطاع كبير من المسلمين عن دعاء اليوم السابع من رمضان قبل أذان المغرب، نظرًا للاهتمام الكبير بترديد الأدعية قبل الإفطار بدقائق، كون هذا الوقت لا يرد فيه الدعاء، استنادًا إلى قول رسول الله: «ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ».

دعاء اليوم السابع من رمضان بعد أذان المغرب

وبخصوص دعاء اليوم السابع من رمضان والذي يستحب ترديده بعد أذان المغرب، فمن المستحب أن يتم الدعاء بـ: «اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ»، «اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بِإنابَةِ المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ»، «اللهم قلل عثراتنا، واغفر زلاتنا، و كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار»، «اَللّهُمَّ أعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَآثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ»، و«اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغير حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار».

«اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجوَدَ الأجْوَدينَ. اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامَةِ اَمرِكَ، وَأذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَأوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ».

أدعية مستحبة في رمضان و دعاء اليوم السابع من رمضان بعد أذان المغرب

واستكمالا للحديث عن دعاء اليوم السابع من شهر رمضان بعد أذان المغرب فيمكن أيضًا ترديد الأدعية التالية فهي من الأدعية المستحبة:

«اللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أمَلَ المُشتاقينَ».

«اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد في صحيح السنة النبوية أن هناك أدعية يومية في رمضان، وما جاء من أحاديث حول هذا الأمر ضعيفة الإسناد، ولكن الأدعية يمكن تردديها في أي وقت من العام.