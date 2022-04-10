بعد تراجع شعبيته.. ماكرون ينتظر مصير مجهول في انتخابات فرنسا

يترشح الرئيس الفرنسي، المنتيهة ولايته، إيمانويل ماكرون في انتخابات فرنسا، وسط قلق وترقب من المحيطين والمؤيدين للرئيس صاحب الـ44 عامًا، والذي تمكن من الوصول إلى مقعد الرئيس في الإليزية في انتخابات فرنسا عام 2017.

«ماكرون» يواجه 12 مرشحًا في انتخابات فرنسا

ويواجه «ماكرون» منافسة كبيرة في انتخابات فرنسا، في مرحلتها الأولى، اليوم، وسط 12 مرشحًا فرنسيًا، تم قبول أوراقهم للمشاركة في الانتخابات الفرنسية، أبرزهم المرشحة عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف «مارين لوبان» صاحبة الـ54 عامًا، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأولية، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

ولم يحسم موقف «ماكرون» وإمكانيه فوزه في انتخابات فرنسا من عدمه، وخاصة مع تأرجح استطلاعات الرأي، فقبل أسابيع قليلة، أكدت عدة استطلاعات رأي، توقع فوز الرئيس الفرنسي، وخاصة مع مواقف «ماكرون» الأخيرة المؤيدة لسياسات وقرارات الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن نشاطاته تجاه ملف الأزمة الروسية الأوكرانية.

تراجع شعبية «ماكرون»

ورغم ارتفاع شعبية «ماكرون» في ذلك الوقت إلا أنها تراجعت خلال الأيام القليلة السابقة، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، وفقًا لعدة وسائل إعلام فرنسية، وخاصة أنه لم يشارك في أي تجمعات انتخابية خاصة به تمهيدًا للمشاركة في انتخابات فرنسا سوى مؤتمر انتخابي واحد.

في المقابل شهدت «مارين لوبان» تحركًا نشطًا لدعم حملتها الانتخابية، كان آخرها تجمع لها يوم الخميس الماضي، حيث هتفت وسط جمهورها قائلة: «نحن مستعدون والفرنسيون معنا»، ليرد عليها مؤيدوها بهتافات: «سننتصر».

مشادات كلامية بين «ماكرون» و«لوبان»

وبدأت المشادات الكلامية بين «ماكرون» و«لوبان» في وقت مبكر، فحينما قالت الأخيرة في إحدى حملاتها الانتخابية أنه في حال فوزها بمقعد الرئيس فإنها سوف توجه العقاب العادل لأولئك الذين حكمونا على نحو سئ، جاءت تصريحات «ماكرون» لصحيفة لوباريزيان بأن مواقف «لوبان» لن تتغير وأنها تسلك برنامجًا عنصريًا قاسيًا للغاية، ويهدف إلى تقسيم المجتمع، وهو الأمر الذي رفضته المرشحة الرئاسية في انتخابات فرنسا، مؤكدة أن سياستها ستفيد جميع الفرنسيين بغض النظر عن أصولهم.