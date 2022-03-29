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الإليزيه: مكالمة مرتقبة بين ماكرون وبوتين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

كتب:

إيمان رحيم
01:06 م | الثلاثاء 29 مارس 2022
الرئيس الفرنسي ونظيره الروسي

الرئيس الفرنسي ونظيره الروسي

أعلن قصر الإليزيه، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا اليوم، وفقا لما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

مطالب فرنسية بوقف إطلاق النار

وتواصل الرئيس الفرنسي، مع نظيره الروسي، الأربعاء الماضي، لمناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث طالب ماكرون بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، بحسب ما نقلته قناة «العربية» عن الرئاسة الفرنسية، التي أكدت أنّهما لم يتوصلا إلى اتفاق مؤكد، إلا أنّ الأول مقتنع بمواصلة جهوده.

الحرب الروسية الأوكرانية

وشنّت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، قالت إنّها تهدف إلى صد التمدد الشرقي لحلف الناتو.

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