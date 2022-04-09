موعد الانتخابات الفرنسية 2022.. مارين لوبان تهدد عرش ماكرون

يترقب العالم ومعه بالطبع الشارع الفرنسي موعد الانتخابات الفرنسية 2022 على مستوى الرئاسة، وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن عرش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بات مهددا من قبل زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي نافسته في الدورة الماضية خلال الجولة الثانية من الانتخابات، بينما يقترب منهما عن بعد زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون، الذي بدأ يكتسب قدر من الشعبية وفق ما نقلت قناة «العربية».

موعد الانتخابات الفرنسية 2022 على مستوى الرئاسة

وسيكون غدا الأحد، هو موعد الانتخابات الفرنسية 2022، على مستوى الرئاسة، حيث يتنافس عدد من المرشحين في مقدمتهم الرئيس الحالي ماكرون، وسط عدة قضايا تؤثر على مناخ الانتخابات يأتي في مقدمتها انشغال الشارع الفرنسي بتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على أوروبا ككل، ما قلل حماسة الناخب الفرنسي.

وبدأت مرحلة الصمت الانتخابي في البلاد، لكن أحدث استطلاعات الرأي كشفت عن تقدم مارين لوبان، عن ماكرون، بينما ابتعد المرشحون العشرة الباقون الذين تبدو فرصهم ضئيلة، وبحسب قناة «العربية»، فإن لوبان تصاعدت قوتها عسى أن تكون أول سيدة تحكم فرنسا وأيضا أول ممثل لليمين المتطرف في رئاسة البلاد.

سيناريوهات محتملة في انتخابات الرئاسة الفرنسية

استطاعت مارين لوبان، أن تظهر حزبها خلال الفترة الماضية بأنه ليس بالصورة السيئة التي ينقلها كثيرون عن اليمين المتطرف، وأنه حزب معتدل، وإنما الأمر أن الحزب يهتم بإعلاء المصلحة الوطنية أولا.

وانتقدت لوبان هجوم الرئيس ماكرون ووصفته بالعدواني، الأمر الذي ليس بجديد على الطرفين خلال السنوات الماضية.

وفي حال دخلت لوبان مع ماكرون في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، ستكون فرنسا بذلك أمام نفس سيناريو انتخابات 2017، عندما تنافسا الطرفان في جولة ثانية انتهت بفوز ماكرون الذي استطاع الحسم بفضل المخاوف الشعبية من اليمين المتطرف.