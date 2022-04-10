الناتج الصناعي السعودي يسجل أعلى مستوى منذ عام 1973

قفز الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية بنسبة 22.3 في المائة على أساس سنوي في فبراير 2022، متسارعًا بشكل حاد من زيادة بنسبة 11.1 في المائة في الشهر السابق، بحسب دائرة الإحصاء السعودية.

إنتاج النفط السبب الأبرز

سجل الإنتاج الصناعي أقوى نمو منذ ديسمبر 1973، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادات الأسرع في إنتاج التعدين النفطي واستغلال المحاجر «25.5 في المائة مقابل 11.4 في المائة في يناير»، حيث زادت الدولة إنتاجها النفطي إلى أعلى مستوى بأكثر من 10 ملايين برميل لكل يوم في فبراير، كما نما إنتاج التصنيع أكثر بكثير «14.3 في المائة مقابل 9.7 في المائة في يناير».

في غضون ذلك، استمر إنتاج الكهرباء والغاز في الارتفاع، 11.4% مقابل 15.7%، على أساس شهري معدل موسميًا، وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.9 في المائة في فبراير الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة في الشهر السابق.

3.50 % نموًا متوقعًا قبل يوليو

بلغ متوسط ​​الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية 1.39 في المائة من عام 1963 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 25.90 في المائة في ديسمبر من عام 1973 وأدنى مستوى قياسي بلغ -24.90 في المائة في ديسمبر عام 1982.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية 3.50 في المائة بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية نحو 4.00% في عام 2023 و 3.00% في عام 2024.

في المملكة العربية السعودية، يقيس الإنتاج الصناعي ناتج الشركات المدمجة في القطاع الصناعي للاقتصاد مثل التصنيع والتعدين والمرافق، ويمثل التعدين واستغلال المحاجر ما يقرب من 75٪ من إجمالي الإنتاج، يليه التصنيع 22%، والكهرباء والغاز 3%.