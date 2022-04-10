أولها «لا تصرف ما في الجيب».. 5 نصائح ذهبية لـ«ميزانية الأسرة»

يواجه العالم موجة تضخمية لم يشهدها منذ 40 عامًا، أثرت على الاقتصادات الناشئة وتسببت في ارتفاع الأسعار، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير نصائح للأسر، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، كيف يمكنهم إعداد ميزانية تحافظ على الأموال والمدخرات في مواجهة التضخم، وفقًا لـ«City Bank»:

1. حساب معدل التضخم الشخصي

يعد معدل التضخم الشخصي أكثر تحديدًا من معدل التضخم الوطني الذي يتم الاستشهاد به بشكل روتيني في العناوين الرئيسية، إذا كنت شخصًا لا يستهلك الكثير من اللحوم، على سبيل المثال، فقد تمكنت من تجنب شراء منتجات ذات أسعار مرتفعة، إذا كنت تأكل وجبات سريعة بشكل روتيني أو تتناول العشاء في المطاعم، فأنت تدفع مقابل كل طلب أكثر مما كنت تدفعه قبل عام.

ولحساب معدل التضخم الشخصي الخاص بك، من خلال طرح إنفاقك الشهري منذ عام مضى من إنفاقك الشهري الحالي، ثم قسمة الناتج على إنفاقك الشهري منذ عام مضى، على سبيل المثال، إذا كان إنفاقك الشهري الحالي هو 2500 جنيه، وكان 2100 جنيه قبل عام، فإن معدل التضخم الشخصي هو 19٪.

سيساعدك معدل التضخم الشخصي على تحفيزك على خفض أي إنفاق أو رسوم غير ضرورية في ميزانيتك.

2. إعداد الميزانية بذكاء

أن تفهم إنفاقك ومعدل التضخم الشخصي، هذا يساعدك في إعداد الميزانية بذكاء، والميزانية هي ما يخلق أساسًا متينًا في الخطة المالية لأي شخص، فإن معرفة الأموال التي تأتي وتخرج كل شهر سيساعدك على تحديد الفرص لزيادة دخلك بشكل أكبر، وتتطلب ميزانية التضخم مراجعة ميزانيتك بدقة والنظر إلى كل قسم من منظور التوفير، انظر إلى فئة سداد الديون: هل هناك فرص لتوفير المال على مدفوعات الفائدة؟

3. خفض الرسوم غير الضرورية

تفرض جميع المنتجات المالية تقريبًا رسومًا، من بطاقات الائتمان إلى الحسابات المصرفية إلى بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا، في حين أن بعضها لا مفر منه، يمكنك إلغاء بعض الرسوم من إنفاقك.على سبيل المثال، يمكن أن تأتي بطاقات الائتمان مع مجموعة من الرسوم، بما في ذلك الرسوم المتأخرة ورسوم الدفع المرتجعة ورسوم تجاوز الحد، تجنب ذلك من خلال الانتباه إلى الشروط الدقيقة في اتفاقية المستخدم الخاصة بك، والمبلغ الذي تنفقه على بطاقتك، وموعد استحقاق فاتورتك.

4. البقاء في المسار مع الاستثمارات

مع ارتفاع معدلات الفائدة، أصبح المستثمرون مشتتون، قد تميل إلى تعديل محفظتك الاستثمارية أثناء التقلب، لكن لا ينبغي لك ذلك، ما تزال القاعدة العامة للاستثمار سارية: «التزم بخطتك طويلة الأجل».

5. مواكبة مدخراتك

قد تجعلك أوقات التضخم المرتفع تتساءل، عما إذا كان الوقت قد حان لتقليص مدخراتك، لكن القيام بذلك يمكن أن يترك الأموال على الطاولة، إن التعود على عادة الادخار الآن يعني أنه سيكون لديك المزيد من الأموال لمضاعفة الفائدة بمجرد زيادة الأسعار.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 124.4 نقطة لشهر مارس 2022، بارتفاع نسبته 2.4% عن شهر فبراير 2022، فيما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12.1% لشهر مارس 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهر من العام السابق، وفقاً لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».