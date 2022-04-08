التضخم الشهري في روسيا يسجل أعلى مستوى منذ سقوط الاتحاد السوفييتي

تسارع معدل التضخم السنوي في روسيا بشكل حاد إلى 16.7% في مارس 2022، من 9.15% في الشهر السابق، وهو أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 16.9%، في أعلى قراءة للتضخم منذ مارس 2015، وسط انخفاض حاد في قيمة الروبل نتيجة العمليات الروسية العسكرية على أوكرانيا، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ 24 فبراير الماضي.

بحسب دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، جاء الضغط التصاعدي من أسعار المواد الغذائية (17.99% مقابل 11.46% في فبراير)، وتحديدا الفواكه والخضراوات (34.83% مقابل 16.05%)، المنتجات غير الغذائية (20.34% مقابل 8.96%) والخدمات (9.94% مقابل 6.10%).

على أساس شهري، قفزت الأسعار بنسبة 7.61%، وهي أكبر زيادة منذ عام 1999، أقل من توقعات السوق بزيادة 7.8%.

بلغ متوسط ​​معدل التضخم في روسيا 110.07% من عام 1991 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2333.30% في ديسمبر من عام 1992 عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، وأدنى مستوى قياسي بلغ 2.18% في فبراير من عام 2018.

من المتوقع أن يصل معدل التضخم في روسيا إلى 18.50% بنهاية هذا الربع (أبريل - يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه معدل التضخم في روسيا نحو 4.00% في عام 2023 و4.10% في عام 2024.

وتعد أهم الفئات في مؤشر أسعار المستهلك في روسيا هي الأطعمة والمشروبات غير الكحولية (30% من الوزن الإجمالي) والنقل (14%)، يشمل المؤشر أيضا: الملابس والأحذية (11%)؛ السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى (11%)؛ الأنشطة الترفيهية والثقافية (6%) والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ (6%) والأجهزة المنزلية (6%)، وتمثل الصحة والاتصالات والتعليم والفنادق والمطاعم وغيرها من السلع والخدمات نسبة 16% المتبقية من إجمالي الوزن.