رئيس التحرير

محمود مسلم

التضخم الشهري في روسيا يسجل أعلى مستوى منذ سقوط الاتحاد السوفييتي

كتب:

محمد الدعدع
10:07 م | الجمعة 08 أبريل 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تسارع معدل التضخم السنوي في روسيا بشكل حاد إلى 16.7% في مارس 2022، من 9.15% في الشهر السابق، وهو أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 16.9%، في أعلى قراءة للتضخم منذ مارس 2015، وسط انخفاض حاد في قيمة الروبل نتيجة العمليات الروسية العسكرية على أوكرانيا، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ 24 فبراير الماضي.

بحسب دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، جاء الضغط التصاعدي من أسعار المواد الغذائية (17.99% مقابل 11.46% في فبراير)، وتحديدا الفواكه والخضراوات (34.83% مقابل 16.05%)، المنتجات غير الغذائية (20.34% مقابل 8.96%) والخدمات (9.94% مقابل 6.10%).

على أساس شهري، قفزت الأسعار بنسبة 7.61%، وهي أكبر زيادة منذ عام 1999، أقل من توقعات السوق بزيادة 7.8%.

بلغ متوسط ​​معدل التضخم في روسيا 110.07% من عام 1991 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2333.30% في ديسمبر من عام 1992 عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، وأدنى مستوى قياسي بلغ 2.18% في فبراير من عام 2018.

من المتوقع أن يصل معدل التضخم في روسيا إلى 18.50% بنهاية هذا الربع (أبريل - يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه معدل التضخم في روسيا نحو 4.00% في عام 2023 و4.10% في عام 2024.

وتعد أهم الفئات في مؤشر أسعار المستهلك في روسيا هي الأطعمة والمشروبات غير الكحولية (30% من الوزن الإجمالي) والنقل (14%)، يشمل المؤشر أيضا: الملابس والأحذية (11%)؛ السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى (11%)؛ الأنشطة الترفيهية والثقافية (6%) والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ (6%) والأجهزة المنزلية (6%)، وتمثل الصحة والاتصالات والتعليم والفنادق والمطاعم وغيرها من السلع والخدمات نسبة 16% المتبقية من إجمالي الوزن.

اقرأ المزيد:

بريطانيا: روسيا انسحبت من شمال أوكرانيا وتتقدم جنوبا

عاجل.. فنلندا تطرد دبلوماسيين من روسيا وتوقف تأشيرة الثالث بسبب الحرب

عاجل.. روسيا تطرد دبلوماسيين بلغاريين وفق مبدأ التعامل بالمثل

روسيا تتهم القوات الأوكرانية بالهجوم على محطة كراماتورسك وتقدم أدلتها

أوروبا تفرض حزمة العقوبات الخامسة على روسيا.. حظر الفحم ومنع دخول السفن

روسيا تنفي شن هجمات على محطة كراماتورسك.. والاتحاد الأوروبي يندد

عاجل.. الرئيس الأوكراني يتهم روسيا باستهداف محطة قطارات كراماتورسك

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. بدء عودة المواطنين إلى كييف

مشيرة خطاب: مشروع قرار تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان يشوبه ازدواجية المعايير

روسيا تخطط لإطلاق بديل لـ«آب ستور» و«جوجل بلاي» تحسبا لوقفهما
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.