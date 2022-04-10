زراعة الشيوخ توافق على تقرير الزراعات التعاقدية وأسوار حماية الترع

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على تقريرها بشأن الزراعات التعاقدية، وكذلك وافقت على تقريرها بشأن الاقتراح برغبة، المقدم من النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، بشأن إنشاء أسوار حماية للترع.

مجلس الشيوخ

وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ في تقريرها بشأن الزراعات التعاقدية، بعدد من التوصيات الهامة، منها، تفعيل مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية والمادية والكوادر البشرية المدربة وتنظيم العلاقة بين المركز وجميع الجهات ذات الصلة وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث وتفعيل دور التعاونيات فى القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها، والربط بين المنتجين والمصنعين.

كما أوصت بإعطاء الأولوية للمزارعين المتعاقدين في الحصول على مستلزمات الإنتاج مع عمل دورات تدريبية وورش عمل لهم وتنظيم حملات توعية للمزارعين للتعرف على منظومة الزراعات التعاقدية.

التوصية بإعداد كوادر مدربة

وأوصت اللجنة أيضًا، بضرورة إعداد كوادر متخصصة ومدربة جيدًا من القائمين على جهاز الإرشاد الزراعي لنقل الأفكار المستحدثة وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة وزارة الزراعة بشأن الزراعات التعاقدية، ووضع خطط استراتيجية بين المزارعين ووزارتي الزراعة والري والبنك الزراعي، والعمل على زيادة المساحة المحصولية من المحاصيل الزيتية الهامة وإزالة العوائق أمام المزارع وتوفير السماد المناسب له.

حماية الترع

وبشأن الاقتراح برغبة، المقدم من النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، بشأن إنشاء أسوار حماية للترع، رأت اللجنة أن تغطية الترع والمصارف والمجارى المائية، أصبح أمرًا ضروريا وحتميا خاصة فى المناطق السكنية، نظرًا لتحول العديد منها إلى مقالب قمامة نتيجة القاء مخلفات بها، الأمر الذى يؤدي إلى انتشار الأمراض ويؤخر وصول المياه الى نهايات الترع وبالتالى يهدد الزراعات الموجودة بنهايات الترع ببوارها وهلاكها.

وأكدت اللجنة أهمية وجود الأسوار للحفاظ على صحة وحياة المواطنين ولحماية البيئة من التلوث مما سيؤثر بشكل إيجابي على الصحة العامة ويوفر في ميزانيات العلاج وتحسين الشكل الحضاري.