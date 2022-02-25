الإرشاد الزراعي ينظم ندوتين للنهوض ببنجر السكر في المنيا وكفر الشيخ

نفذ معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ندوتين إرشاديتين في محافظتي المنيا وكفر الشيخ بعنوان «توعية الزراع بالتوصيات الفنية الخاصة بمحصول بنجر السكر وكيفية التغلب على مشاكل الإنتاج والتسويق».

وقال الدكتور ياسر الحيمري وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أنّ ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، وتحت إشراف الدكتور محمود حسن ضيف مدير المعهد، واستمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية وبالاشتراك مع معهد بحوث المحاصيل السكرية.

وأشار إلى أن الندوتين استهدفتا تنمية معارف المزارعين في كلتا المحافظتين بالتوصيات الفنية المتعلقة بإنتاج وتسويق محصول بنجر السكر، وأهمية تبنى الممارسات الزراعية الجيدة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة، وأنواع ومعدلات التسميد المناسبة، أيضا توعية المزارعين بأهم الآفات والأمراض التي تصيب محصول بنجر السكر وكيفية مكافحتها، إضافة إلى أهم معاملات ما قبل الحصاد.

وأضاف أن الندوتين حضرهما عدد كبير من المزارعين والمهندسين الزراعيين فى كلتا المحافظتين، كما شارك فيهما باحثين من معهدي المحاصيل السكرية والإرشاد الزراعي.