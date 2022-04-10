«الشيوخ» يرفض طلب رفع الحصانة عن أحد نوابه

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

رفض رفع الحصانة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، وتم عرض الأمر على مكتب المجلس الذي رفض الطلب، دون ذكر اسم النائب المطلوب رفع الحصانة عنه.

وكانت الجلسة البرلمانية اليوم قد شهدت أداء السفير عمرو مصطفى كمال حلمى، اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ، في المكان الذي خلا بوفاة النائب والكاتب الصحفي محمود سيد محمود سيد الكردوسي، إعمالًا للقرار المنشور فى الجريدة الرسمية والصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 134 لسنة 2022.

تقرير مجلس الشيوخ

وتنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على أنه «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه».