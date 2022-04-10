الجامعات تحتفل بانتصار العاشر من رمضان: ندوات لتنمية وعى الطلاب بالدفاع عن الوطن

في ظل احتفالات الدولة المصرية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان «6 أكتوبر 1973»، تنظم عدة جامعات حكومية وخاصة وأهلية العديد من الندوات والاحتفالات والفعاليات بهدف تنمية الوعي لدى الطلاب بمختلف الفرق الدراسية وتوضيح البطولات، وما قام به أجدادهم خلال حرب أكتوبر وتحقيق الانتصارات على العدو الإسرائيلي المحتل لأرض سيناء قبل الحرب، وكذلك التأكيد على الدروس المستفادة التي يجب أن يكتسبها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الحرب والتضحية من أجل الدفاع عن الوطن.

ندوة «بطولات خالدة» في جامعة عين شمس

وتنظم جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، غدا الاثنين، ندوة بعنوان «بطولات خالدة» في إطار الموسم الثقافي للجامعة تحت إشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق الدكتور جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

احتفالات انتصارات رمضان في جامعة حلوان

وأعلن الدكتور ممدوح مهدي، القائم باعمال رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تنظيم الجامعة الفترة المقبلة عددا من الندوات التثقيفية و التوعوية للطلاب وذلك بمناسبة انتصارات أكتوبر 1973 والعاشر من رمضان، لافتا إلى أن الاحتفالات مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.