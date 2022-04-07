موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022.. لا تغيير عن المعلن

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أنّ موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022 كما هو، وفقاً لما حدده المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالدعبدالغفار، والتي من المقرر أن تعقد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19»، منوهين بأنّ الدراسة منتظمة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022

ونوّه الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، بالالتزام الكامل بقرارات مجلس الوزراء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، فيما يتعلق بموعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022، التي قررها المجلس خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، لافتاً إلى أن الجامعة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل إجراء امتحانات الميدتيرم لمختلف الكليات مع تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من كورونا.

ونوّه بأنّ الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، ستكون في موعدها ووفقاً للمناهج الدراسية دون حذف أو تعديل للمناهج.

امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022 في موعدها

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حدد موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022 على ان يكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مشيراً إلى أنّ الدراسة منتظمة بمختلف الكليات خلال شهر رمضان 2022، مع تأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن الجامعات منتظمة حالياً في امتحانات الميدتيرم، منتصف الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي الجاري 2022.