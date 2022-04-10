الجامعات الخاصة تشارك الحكومية في مبادرة «رمضان الخير»: دورنا تجاه المجتمع

ثمن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وبمشاركة رؤساء الجامعات المختلفة، دور مختلف الجامعات الخاصة والمعاهد من خلال مشاركتها في مبادرة «رمضان الخير»، وذلك من أجل دعم كافة العاملين من الإدرايين والعمال بمختلف الجامعات والمعاهد البحثية، وتوفير كافة المستلزمات الأساسية لشهر رمضان الكريم 2022.

الجامعات المصرية تشارك في مبادرة رمضان الخير

وقال الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجامعات بدأت قبل شهر رمضان 2022 في المساهمة المجتمعية والمشاركة في مبادرة رمضان الخير، من خلال دعم كافة العاملين بمختلف المستلزمات الأساسية التي تحتاجها الأسر، مؤكداً أن الجامعة نجحت الفترة الماضية في تقديم كافة المساعدات للعاملين بالمؤسسات التابعة لها.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشاركة الجامعة في مبادرة «رمضان الخير»، في إطار الدور المجتمعي والتنموي للجامعة في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً في مساعدة المجتمع المصري وتنميته والمساهمة في مواجهة أي تحديات والعمل على إيجاد حلول للمشكلات، مضيفاً أن الجامعة لا تقدم مساعدات تتمثل في المستلزمات فقط ولكنها تقدم خدمات بكافة القطاعات.

الجامعات الحكومية والخاصة

وواصل عدد من الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات أيضًا المساهمة في مبادرة رمضان الخير من خلال تجهيز المساعدات والمستلزمات المختلفة التي يحتاجها المواطن، وأكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة لديها إجراء سنوي في إطار المساهمة المجتمعية وتنمية وخدمة المجتمع المصري، لافتا إلى أن الجامعة قبل شهر رمضان، ساهمت في توزيع العديد من المساعدات المخلتفة على العاملين بالجامعة والمواطنين في المناطق النائية.

ودشنت جامعة عين شمس لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، «مائدة الرحمن»، من خلال الجهود الذاتية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتورعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.