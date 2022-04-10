فرصة تدريب ببلاش وبعدها هتشتغل.. اعرف شروط مبادرة رواد التكنولوجيا

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، حيث تقدم المبادرة مجموعة متنوعة من مسارات التعلم التكنولوجي للشباب وتبني مبادرة NTL حقل مواهب وكفاءات متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات للشركات والمؤسسات المحلية والعاملة في مصر.

​وبحسبما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، تستهدف بناء قدرات الشباب عبر 33 مسارًا للتدريب وتعلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت.

تنفيذ المبادرة كمنحة تعليمية مُمولة بالكامل

ويعمل مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC على تنفيذ المبادرة كمنحة تعليمية مُمولة بالكامل ويقدم المركز نظامًا متكاملًا يركز على المُتعلم عبر محتوى تعليمي عالي الجودة تم تطويره من خلال التعاون مع جامعات عالمية وشركات رائدة..

تتيح مبادرة NTL أفضل الدورات التدريبية المفتوحة على الإنترنت Coursera وUdacity وedX كما تقدم حلول التعلم الشاملة لدينا حرية الاختيار والمرونة للمتعلمين.

الهدف من مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل

وتهدف المبادرة لبناء قدرات الشباب وحصولهم على شهادات مُعتمدة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، و تعزيز القدرة التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية من خلال تسهيل خطط التدريب وبناء القدرات.

من لهم حق فى الحصول على هذه المبادرة.

- الطلاب المسجلين في كليات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات. خريجي الجامعات بدون عمل.

- رواد الأعمال ومؤسسو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات / الإلكترونيات.

- العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات.

- الباحثون والمعلمون في كيان أكاديمي أو بحثي متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات / الإلكترونيات.

شروط المبادرة ومتطلبات عامة

- الجنسية المصرية.

- الطلاب الدارسون لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الإلكترونيات حاليًا.

- المحترفون ذوي خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

- يجب على المتدرب الالتزام الكامل بالحضور ودراسة والحصول على معرفة محتوى المسار الذي اختاره في الفترة التي يحددها مركزTIEC (عادةً 6 أشهر).

سيتم تغريم المتدرب في حالة عدم الإكمال خلال الإطار الزمني المحدد مسبقًا :

-1000 جنيه مصري لمسارات التعلم التي تقل تكلفتها عن 20 ألف جنيه.

-2000 جنيه للمسارات من 20 ألف إلى 40 ألف جنيه.

-4000 جنيه للمسارات تتكلف أكثر من 40 ألف جنيه.