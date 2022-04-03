الاتصالات تكشف: تراجع كبير في أعداد مشتركي الهاتف المحمول.. الرقم صادم

تراجع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر خلال عام 2021، بنحو 4.93 مليون مشترك، حيث وصل عدد المشتركين في يناير الماضي حوالي 93.37 مليون مقابل 97.76 مليون مستخدم، بنسبة تراجع بلغت 4.4%، بحسب النشرة الموجزة عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تطلقها الوزارة.

وقالت الوزارة في نشرتها، إنه على الرغم من التنافض في أعداد مشاركي الهاتف المحمول، إلا أن هناك زيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول خلال عام 2021، بلغت نسبة الزيادة حوالى 26.6%، ووصل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الموبايل، حوالى 63.94 مليون مستخدم فى يناير الماضىـ مقابل 50 مليونا و500 ألف تقريبا، في نفس الفترة من يناير 2021.

وتراجع أيضا أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الـusb بنحو 2 مليون مستخدم حيث وصل عدد المستخدمين حاليا حوالى 2.25 مليون، مقابل 3.12 مليون فى يناير 2021، بنسبة تراجع تزيد عن الـ45% .

تحديث بيانات العملاء بشكل دائم

خبير الاتصالات والإعلام الرقمى المهندس محمد الحارثى، فسر تراجع أعداد مستخدمى الهاتف المحمول بهذا الشكل الكبير إلى قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحث شركات المحمول على تحديث بيانات العملاء بشكل دائم، وفي حالة عدم اكتمال البيانات، يتم وقف الخطوط، وبالطبع هذا أمر جيد للغاية لأنه يساهم في تنقية قاعدة عملاء المحمول، وتصحيحها.

وأضاف الحارثى لـ«الوطن»، أن بالرغم من انخفاض أعداد مشتركي خطوط المحمول إلا أن هناك زيادة في أعداد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول، موضحا أن هذه الزيادة طبيعية، نظرا لإقبال المواطنين على استخدام الإنترنت بكل كبير جدا فى العمل، والترفيه وأيضا الدراسة.

زيادة أكبر في أعداد مستخدمي الموبايل إنترنت

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أكبر في أعداد مستخدمي الموبايل إنترنت، لأن رغم ارتفاع تكليفه مقارنة بالإنترنت الثابت إلا أنه أسهل بكثير نظرا لانتشاره وسهولة استخدامه.

مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتستعرض النشرة الموجزة عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة من مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وخاصة بعض المؤشرات التي تتعلق بالإنترنت والهواتف المحمولة والهواتف الثابتة وقطاع البريد وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية.