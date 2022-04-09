الدفاع الروسية: الاتصالات بين المرتزقة الأجانب بماريوبول تتم بـ8 لغات

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، عن معلومات تتعلق بالمرتزقة الأجانب في ماريوبول واللغات التي يتواصلون بها، مشيرة إلى أن اتصالاتهم وأحاديثهم التي تعترضها الاستخبارات الروسية يديرونها بـ6 لغات.

الدفاع الروسية: المرتزقة يتواصلون بـ 6 لغات أوروبية بخلاف الروسية والأوكرانية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: تُظهر نتائج التجسس أنه بالإضافة إلى النازيين الجدد من كتيبة آزوف وفلول القوات الأوكرانية، هناك عدد كبير من المرتزقة الأجانب في مناطق مدينة ماريوبول، مشيرا إلى أن الاتصالات بينهم تجري بالإضافة إلى اللغتين الأوكرانية والروسية، بست لغات أخرى، معظمها أجنبية أوروبية، وهو ما يعني أن إجمالي اللغات التي يستخدمونها 8 لغات.

وتابع: هؤلاء المرتزقة الأجانب محاصرون في مدينة ماريوبول، وهم معتادون على قتل السلافيين (العرق الذي ينتمي إليه الروس والأوكرانيين) مقابل الدولار، والاختباء وراء الدروع البشرية من المدنيين، حسب قوله.

كوناشينكوف: سنُحرر ماريوبول من المرتزقة مُعتادي القتل مقابل الدولار

وقال: من المؤكد أنهم ليسوا من المدافعين عما يسمى بالقيم الأوروبية، وهم محاصرون الآن في المدينة. وشدد كوناشينكوف، في هذا السياق، على أن أوكرانيا رفضت سحب المسلحين من ماريوبول، ومع ذلك، سيتم تحرير المدينة دون قيد أو شرط من قبل قوات دونيتسك بتغطية روسية، حسب قوله.