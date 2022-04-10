اتحاد الكرة وكيروش يتفقان على إنهاء التعاقد رسميا بالتراضي

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد، أشاد خلاله بالمجهود الكبير الذي بذله كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، خلال الفترة الماضية، التي وصل فيها الفراعنة إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

وأعرب كارلوس كيروش عن سعادته بالفترة التي قضاها في مصر، معربًا عن مدى الحب الذي يكنه للقاهرة وجماهير الفراعنة، مؤكدا دعمه للكرة في البلاد.

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