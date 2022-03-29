إسماعيل يوسف: عقد كيروش انتهى بعدم تأهلنا إلى كأس العالم 2022

قال إسماعيل يوسف، لاعب منتخب مصر السابق، إن الثلاثي الدفاعي لم يظهر بالشكل المطلوب في مباراة مصر والسنغال التي انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح في الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأوضح «يوسف» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن عقد المدير الفني كيروش انتهى بخروجنا من تصفيات كأس العالم، متابعا أنه لو كان صاحب القرار في التجديد لكيروش لرفض بعد خسارة كأس الأمم مؤخرا وبعدها كأس العالم، لافتا إلى أن كيروش مدرب كبير ولديه سيرته ذاتية جيدة وحقق نجاحات كبيرة في البطولة الأفريقية لم نكن نتوقعها، ولكن حاليا بينه وبين الشعب المصري حاجز كبير.

يوسف: يجب البحث عن مدرب أجنبي

وأشار «يوسف» إلى أنه لا بد من وجود مدرب أجنبي بديل، لديه مشروع وخطة يحققها، بالتعاقد مع مدرسة كروية لمدة 4 سنوات على الأقل والتخطيط لكأس العالم القادم من الآن، بالإضافة لاستثمار الإمكانيات المتاحة في مصر حاليا من بنية تحتية في تأهيل المنتخب والاستعداد لمونديال 2026.

يوسف: كيروش جاء متأخرا إلى منتخب مصر

وأضاف «يوسف» أن كيروش جاء للمنتخب متأخرا إلى حد ما، وفي فترة تولي حسام البدري قيادة المنتخب لم نشارك في مبارات دولية تحسن من تواجدنا وتصنيفنا الدولي، لافتا إلى أن المنتخب لم يواجه أي من السنغال والجزائر وتونس وقتها، مطالبا بتكرار تجربة الكابتن حسن شحاتة، «للأسف المدرب الأجنبي اللى بيجي مصر بيسمع كتير وبيتشغل بالحسابات وما إلى ذلك، ولازم نختار مدرب يليق باسم مصر وله تجارب سابقة».