اتحاد الكرة: نتمنى إعادة لقاء السنغال.. ومصير كيروش بعد قرعة المونديال

أكد محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أعضاء الاتحاد سيسافرون، من أجل حضور مراسم قرعة كأس العالم غدا، وفي أعقابها سيتم إصدار بيان مع عودتهم بخصوص كارلوس كيروش مصير المدير الفني للمنتخب المصري قائلًا: «الـ24 ساعة اللي فاتت وعقب مباراة مصر والسنغال خيم حزن على أعضاء مجلس الإدارة، وإحنا لسه لم نحسم مصير المدير الفني».

أبوالوفا: لم نتطرق لمصير كيروش

وأضاف «أبو الوفا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أعضاء المنتخب قد استقلوا الطائرة من السنغال في تمام الساعة 4 فجرا ووصلوا في تمام الساعة 1 ظهرا ولم يتطرق أي منهم لمصير المدير الفني، «لسه مفيش حوار إلا بعض الأحاديث الجانبية بين أعضاء الفريق بالطائرة، ولم يتطرق أحد لأمر كيروش نهائيا، ولكننا حاولنا مؤازرة المنتخب».

أبو الوفا: لا أعتقد أن محمد صلاح سيقرار اعتزال اللعب دوليا

وأوضح أن اللاعبين اجتهدوا بقدر ما استطاعوا خلال مباراتهم الأخيرة مع السنغال، مشيرا إلى أن اللاعب محمد صلاح هو لاعب كبير وما زالت يحتاجه المنتخب المصري، «معتقدش يكون فيه قرار باعتزاله اللعب دوليا بعد المباراة الأخيرة».

أما عن الشكوى المقدمة من الاتحاد المصري إلى الفيفا بخصوص المباراة الأخيرة، ففند: «إحنا بنعمل اللي علينا لحد آخر لحظة، ومش هنسيب باب إلا لما نطرقه، واللي حصل في السنغال كان كتير».

تابع: «نأمل بشكوانا للفيفا أن يكون هناك إعادة للمباراة واحتساب النتيجة لصالحنا، لأنه بمجرد وقوف الطيارة في مطار داكار عاصمة السنغال والمشكلات كانت كتيرة جدا للمنتخب المصري، وبنعمل كل اللي علينا كاتحاد كرة حتى لا نترك فرصة لنندم عليها».