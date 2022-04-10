بدء موسم توريد محصول القمح في بورسعيد 20 أبريل الجاري

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الضوابط المنظمة لتداول وتسويق الأقماح المحلية بناء على توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن، وذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وإدارات التحول الرقمي والحوكمة ومسئولي الصوامع والمطاحن، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح بمطاحن وصوامع المحافظة، والذي من المقرر أن يبدأ في 20 أبريل القادم.

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي المنزرعة بالقمح والمزارعين

وخلال الاجتماع، تابع محافظ بورسعيد أعمال اللجان المشكلة من إدارة التحول الرقمي والحوكمة والمسؤولة عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والمزارعين، فضلا عن متابعة إجراءات توريد القمح، ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول إلى الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة، والتيسيرات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين.

جاهزية الصوامع والشون لاستقبال موسم توريد القمح

وأكد اللواء عادل الغضبان أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، موجهاً بضرورة توفير مواقع أخرى مناسبة طبقاً للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح، كما وجه المحافظ بالتنسيق بين المحافظة والوزارات المعنية «الزراعة والتموين» والمزارعين والتجار بشأن إجراءات عملية تداول وتسويق الأقماح المحلية.

يذكر أن محافظ بورسعيد يتابع بصفة مستمرة جاهزية واستعداد محافظة بورسعيد لاستقبال موسم القمح، فيما أصدر المحافظ توجيهاته خلال الفترة الماضية، بتشكيل لجنة برئاسته وأخرى برئاسة السكرتير العام لمتابعة إجراءات توريد القمح، وإعداد كشوف معتمدة وعمل حصر شامل بكافة مزارعي الأقماح والمساحة المنزرعة على أرض الواقع بنطاق المحافظة.