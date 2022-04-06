بدء توريد القمح لشون وصوامع سوهاج 10 أبريل.. عقوبات على الممتنعين

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعدادات المحافظة القصوى لاقتراب موسم حصاد وتوريد القمح، وذلك على جميع الجهات المعنية بالمحافظة، حيث شدد على ضرورة التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون بنطاق المحافظة، على أن يتم التنسيق المستمر بين مديريتي التموين والزراعة وكل الجهات المعنية، من خلال الاجتماعات المستمرة؛ للعمل على زيادة كمية توريد الأقماح، وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

استعدادات سوهاج لتوريد القمح

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إن مديرية التموين بالمحافظة على أتم استعداد لاستقبال الأقماح لهذا الموسم، مشيرا إلى بدء موسم حصاد القمح بالمحافظة اعتبارا من 10 أبريل الجاري.

وتوعد وكيل وزارة التموين بتوقيع عقوبات على المزارع الذي يمتنع عن توريد القمح للمديرية، بالحرمان من السماد المدعم، إضافة إلى قيامه بدفع ثمن القمح حال بيعه في السوق السوداء.

كما أشار إلى جاهزية 18 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون، لافتا إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين في توريد كمياتهم، والاستفادة من المزايا المقدمة والحوافز للموردين ومنها صرف السماد المدعم، وسلف زراعية تصل إلى 3 أشهر بدون فائدة.

زراعة211 ألف فدان قمح في سوهاج

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام في سوهاج بلغت 211 ألفا و862 فدانا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، والمتوقع إنتاجه 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الجاري.