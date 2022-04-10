بحد أقصى 10 خطوط على البطاقة.. تعرف على خطوات شراء شريحة محمول جديدة

إذا كنت ترغب في شراء خط محمول، فهناك بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها عند زيارتك فرع شركة من شركات الاتصالات.

وبحسب ما أعلنه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فإن الخطوات تتلخص في أن يتوجه المواطن إلى أقرب فرع من فروع شركة المحمول، ويقدم أصل الرقم القومي الساري الخاص به لموظف نقطة البيع والذي يقوم بدوره بالتحقق من صحة الرقم القومي وأخذ صورة ضوئية ملونة منه.

استخدام رقمه القومي الساري الواحد شراء بحد أقصى 10 خطوط

وأضاف الجهاز في النشرة الدورية على موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه يستلزم التعاقد على شريحة التليفون المحمول تواجد العميل شخصياً للتوقيع على أصل عقد التعاقد على الشريحة وتسلم نسخة العقد الخاصة به.

يحق للعميل المصري باستخدام رقمه القومي الساري الواحد شراء بحد أقصى 10 خطوط صوتية و5 خطوط بيانات من شركة محمول.

شروط بيع شرائح التليفون المحمول للأجانب

أما في حالة بيع شرائح التليفون المحمول للأجانب، قال الجهاز إنه يجب على العميل الأجنبي اتباع الخطوات التالية عند الرغبة في شراء شريحة تليفون محمول جديدة، حيث يتوجه العميل الى أقرب فرع من فروع شركة المحمول، ويقدم أصل جواز السفر الساري ومستند الإقامة الخاصين به إلى موظف نقطة البيع والذي يقوم بدوره بالتحقق من صحتهم والتأكد من سريان مدة إقامة العميل داخل جمهورية مصر العربية.

فصل الخدمة عن الشريحة بعد انتهاء مدة إقامة العميل بشهر

يقوم موظف نقطة البيع بالاحتفاظ بصور ضوئية ملونة من جواز السفر ومستند الإقامة الخاصين بالعميل، ويتم ربط مدة صلاحية الشريحة بفترة إقامة العميل الأجنبي داخل البلاد، حيث يتم فصل الخدمة عن الشريحة بعد انتهاء مدة إقامة العميل في جمهورية مصر العربية بشهر في حال عدم قيام العميل بتجديد فترة إقامته داخل البلاد وذلك من خلال قيامه بتقديم مستند الإقامة الجديد الى أي فرع من فروع شركة المحمول.

ويستلزم التعاقد على شريحة المحمول تواجد العميل شخصياً للتوقيع على أصل العقد وتسلم نسخة العقد الخاصة به.يحق للعميل الاجنبي بجواز السفر الساري الواحد شراء بحد اقصى 5 خطوط صوتية و5 خطوط بيانات من شركة المحمول.