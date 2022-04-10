شريف شحاتة يروي قصة مؤثرة عن أم ماتت بسبب قسوة ابنها «فيديو»

حكى الداعية شريف شحاتة، في برنامجه «قصة كل يوم مع شريف»، المذاع على تلفزيون «الوطن»، قصة تشاجر مع والدته، وقرر أن يترك والدته ويبيت عند صديقه، رغم أنه كان وحيدها، كما أن الطقس كان قارس البرودة.

وأثناء نومه، حلم أنه يشعر بالبرد، كما حلم أن والدته تغطيه، فاستيقظ من نومه، وتذكر أنه يبيت عند صاحبه، وعاد إلى بيت والدته حتى يسترضيها، ولما دخل وجدها نائمة، وحاول أن يسترضيها ويقبلها، لكنها لم ترد عليه؛ لأنها قد ماتت.

ماتت الأم بحسرتها ووجع قلبها الذي أغضبها وكسر بخاطرها، وعلق الداعية على هذه الواقعة، قائلا: «الأم كنز، لا يدرك الكثير منا أهميته إلا بعد فقدانه، دعوة الأم بتمشي كل المراكب، اسأل أي حد فقد أمه، ترجع كم لدعوة أو لحضن أو طبطبة منها، كل الناس وانت تعبان تقعد معاك شوية وتمشي، إلا الأم».

حديث شريف عن بر الوالدين

واستشهد الداعية بالحديث النبوي الشريف «ثلاثةٌ لا ينظرُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالِدَيهِ»، معقبا: «من الرجولة إنك تزعق لوالدتك، أو من الرجولة إنهم عندك يبقوا دقة قديمة وكبروا خلاص، نسيت أفضالهم وتعبهم؟! ونسيت إننا مأمورين بطاعتهم».

رضا الله في رضا الوالدين

وأكد شحاتة، أن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، ونصح متابعيه بالدعاء بعد كل سجدة وصلاة: «يا رب لو هم عايشين بارك لي في عمرهم وارزقني برهم ورضاهم عني، ولو سبقونا، نقول، اللهم لا تحرمني من لقاء أبي وأمي على باب الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم».