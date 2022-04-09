الداعية شريف شحاتة يروي قصة بائع الفجل في بغداد: اعرف قيمتك

استعرض الداعية شريف شحاتة، «قصة بائع الفجل»، في برنامجه «قصة كل يوم مع شريف»، المذاع على شاشة «الوطن»، اليوم السبت، وهي قصة لأحد المشايخ الكبار في بغداد ويدعي أبوالحسن.

شحاتة: «كل اللي كان معاه فلس ونص بالعملة وقتها»

وأشار «شحاتة» إلى أن أبوالحسن كان لديه مجلس كبير من طلبة العلم وبعضا من الطلبة النابغين الذين سيكونوا من علماء الأمة فيما بعد، ومن بين الطلبة طالب لا يعرف اسمه ولكنه كان فقيرًا للغاية، حتى قرر الذهاب لشراء الطعام، و«كل اللي كان معاه فلس ونص بالعملة وقتها».

بائع الفجل لـ الطالب: خد العلم بتاعك وانقعه في مياه وأشربه

وأوضح الداعية الإسلامي أنه في أعقاب ذلك ذهب إلى المخبز واشترى رغيف خبز بفلس، وأراد شراء فجل بفلس آخر، وأخبر البائع أن كل ما لديه نصف فلس، فرفض البائع وقال لـ الطالب: «خد مني نص الفلس والنص التاني أسأل أي مسأله تخصك في العلم والشرع وهجاوبك بيها»، ليرد عليه الرجل بقوله: «خد العلم بتاعك وانقعه في مياه وأشربه، والكلمة دي جرحته وأثرت فيه جدًا».

وأكد أنه في أعقاب ذلك سأل عليه شيخه لعدم حضوره الدروس، وسأل على منزله حتى وصله، وعندما سأله عن سبب حضوره لمجالس العلم فرد عليه «أنا فقير ومحتاج وبياع الفجل قالي خد العلم بتاعك انقعه في مياه واشربه»، وحينها أهداه المعلم الخاتم الخاص به وباعه.

وتابع أن الشيخ أراد أن يعرف الطالب قيمة العلم، وقيمة نفسه جيدًا، موضحًا: «بعد ما خد الفلوس وبدأ ينتظم في الدروس الشيخ جابله الدرس المفيد، ندهله في مرة وسأله أنت كنت بتغيب ليه قاله علشان بتاع الفجل قال كذا كذا، فرد عليه وقاله لما خدت الخاتم روحت بيعته فين قاله في الصاغة عند بتاع الذهب، وقاله أن ده المكان اللي بالتمن اللي كان معايا، قاله بس ده الدرس اللي تتعلمه، ولما أنت جعلت قيمتك من قيمة الفجل عند بياع الفجل بقت قيمتك متسواش، لكن لما روحت عند بتاع الذهب عرف يقيم السلعة بسعر عالي».