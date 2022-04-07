كل يوم قصة.. شريف شحاتة: حب البلد من الإيمان بإجماع العلماء

سرد الداعية شريف شحاته قصة حب الشخص لبلده، حيث أنه وفي أيام النبي، وبعدما ترك مكة المكرمة كان حزينًا، وقال: «إنك لمن أحب البلاد إلي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت»، وعندما ذهب إلى المدينة المنورة قال «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد من ذلك»، ما يؤكد بأن حب الوطن من الإيمان.

شحاته: حب البلد من الإيمان ده بإجماع العلماء

وأضاف «شحاته» خلال تقديمه لبرنامجه «كل يوم قصة»، والمذاع على الوطن، أن مصر قد جاء ذكرها في القرآن 5 مرات وأكثر من 27 موضعًا آخرين بين الإشارة والإيحاء وضمنيه الكلام على كونها مصر، معقبًا: «حب البلد من الإيمان ده بإجماع العلماء ومش رأيي أو رأي حد، ده الدين، والنبي علمنا كده لما قال أنكم ستفتحون مصر، فإذا فتحتموها فاحسنوا لأهلها فإن لهم زمة وصهرًا».

ذكر مصر في القرآن الكريم

وأوضح الداعية أن ذكر مصر في القرآن جاء في 4 مواضع وفي ذلك تشريف وتكريم، فقال الله في كتابه «وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته»، سورة يوسف، كما وقال سبحانه «ادخُلوا مِصرَ إِن شاءَ اللَّهُ ءامِنينَ» يوسف، وقال الله «وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة»، يونس، وقال عز وجلّ قاصاً قول فرعون «أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي»، سورة الزخرف، وذكرها الله سبحانه وتعالي كإشارة في مواضع عديدة تبلغ قرابة الـ30، كما ورد في قوله تعالى «وقال نسوة في المدينة» في سورة يوسف، وقوله تعالى «ودخل المدينة على حين غفله من أهلها»، في سورة القصص، وغيرها من المواضع الأخرى.