«محمد أسامة» عن مشاركته بأغنية «صاحبي ياجدع» لمستشفى57357: «حلم حققته»

طرح الفنان أحمد سعد، أغنية جديدة بعنوان «صاحبي يا جدع»، التي قدمها مع الطفل محمد أسامة، لدعم محاربي السرطان من الأطفال.

وظهر الإعلان الخاص بالحملة على شكل فيلم قصير، يوضح المعاناة التي تشعر بها أُسر الأطفال المُصابين بالسرطان 57357، من خلال مشهد تمثيلي بين أحمد سعد وأحد الأطفال المفترض أنه يعاني من مرض السرطان.

«محمد أسامة» يعبر عن سعادته لمشاركة الفنان أحمد سعد الغناء

أعرب «محمد أسامة» عن مدى سعادته البالغة بالمشاركة في أغنية «صاحبي ياجدع» وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه فرح كثيرا لاختياره للمشاركة في الغناء مع الفنان أحمد سعد: «كنت فرحان من جوايا وأنا بسجل الأغنية مع أحمد وكمان عشان لأطفال 57357 وكنت عاوز أفرحهم بأي طريقة»، لافتا أنها تعد المرة الأولى بالنسبة له لمشاركة الغناء مع الفنان أحمد سعد.

كواليس أغنية «صاحبي ياجدع»

وتابع «أسامة» إن كواليس الأغنية كانت ممتعة ولذيذة، مضيفا أن «أحمد سعد» كان دائما يشجعه خلال التسجيل ويساعده على تخطي خوفه: «كنت مبسوط جدا بالتجربة دي أني غنيت معاه وهو بيحبني جدا وكان بيشجعني في الأغنية ويقولي برافو عليك أنت ذكي جدا وأنت فنان بجد»، مشيرا أن كلمات الأغنية أثرت فيه: «كلمات الأغنية أثرت فيا وكانت عجباني وبسرعة حفظتها ولكن عيطت لما روحت وزرت الأطفال في المستشفى».

ويحكي الإعلان عن قصة أب، يقف بجانب ابنه المصاب ويقدم له الكلمات التشجيعية التي تبث في روحه القوة والأمل، لاقت كلمات هذه الأغنية تعاطف ودعم الجميع، تقديرا لما تحتويه من دعم ومساندة لأطفال السرطان.

وجاءت أغنية «صاحبي يا جدع»، من تأليف منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد الشلبي، ومن تنفيذ شركة ريلود برودكشن هاوس، منتج مُنفذ محمود فكري، وهادي عادل، وإخراج ميدو عادل، وتبرع الجميع بأجورهم لصالح المستشفى.