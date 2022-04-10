أحمد سعد والطفل محمد أسامة يدعمان مرضى السرطان بأغنية «صاحبي يا جدع»

طرح الفنان أحمد سعد، أغنية جديدة بعنوان «صاحبي يا جدع»، منذ قليل، عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، لدعم محاربي السرطان من الأطفال.

دويتو بين أحمد سعد ومحمد أسامة

وقدم أحمد سعد، الدويتو الغنائي مع الطفل محمد أسامة، وظهر الإعلان الخاص بالحملة على شكل فيلم قصير، يوضح المعاناة التي تشعر بها أُسر الأطفال المُصابين بالسرطان 57357، من خلال مشهد تمثيلي بين أحمد سعد وأحد الاطفال المفترض أنه يعاني من مرض السرطان.

أغنية «صاحبي يا جدع»، من تأليف منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد الشلبي، ومن تنفيذ شركة ريلود برودكشن هاوس، منتج مُنفذ محمود فكري، وهادي عادل، وإخراج ميدو عادل، وتبرع الجميع بأجورهم لصالح المستشفى.

أحمد سعد يطرح دعاء ديني بمناسبة شهر رمضان

وطرح المطرب أحمد سعد، قبل رمضان بأيام، الدعاء الديني «عاشق نبينا»، بمناسبة شهر رمضان المبارك، عبر قناته على «يوتيوب».

وأعلن سعد، عن الدعاء الديني عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من خلال نشر الكليب، وعلق عليه: «بمناسبة شهر رمضان الكريم.. دلوقتي على يوتيوب دعاء عاشق نبينا».