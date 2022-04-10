«من هي ماري لوبان؟».. أبرز معلومات عن المرشحة للرئاسة الفرنسية

شهد محرك «جوجل» عمليات بحث عديدة عن من هي ماري لوبان، وذلك عقب تمكنها من الصعود إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 في منافسة قوية بينها وبين الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، حيث من المقرر أن تعقد الجولة الثانية للانتخابات بعد أسبوعين لتنصيب الرئيس الجديد للبلاد بعد إعلان الفائز.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز 10 معلومات عن ماري لوبان المرشحة الفرنسية لكرسي الرئاسة.

من هي ماري لوبان؟

- في الإجابة عن سؤال عن من هي ماري لوبان، فإن «لوبان» زعيمة حزب التجمع الوطني في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

- ولدت ماري لوبان في إقليم «هوت دو سن» الواقع غربي العاصمة الفرنسية باريس.

- تبلغ ماري لوبان من العمر 53 عامًا.

- حاصلة على ماجستير في القانون وعملت كمحامية وشغلت عددًا من المناصب القضائية.

- ذكرت المرشحة الفرنسية في تجمع حزبي لها عام 2017 أن لها أصولًا مصرية، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز عربية».

- جدتها كانت تدعى «بولين» وهي قبطية ولدت بمصر.

- بدأت "لوبان" حياتها السياسية مبكراًن وتحديدا في عام 1986، وذلك عندما كانت عضواً بحزب التجمع الوطني المتطرف بقيادة والدها جان ماري لوبان.

- تولت ماري لوبان زعامة حزب التجمع الوطني عام 2011.

- في عام 2004 تم انتخابها عضوًا في البرلمان الأوروبي واستمرت في منصبها حتى 2017.

- تعد تلك المحاولة هي الثالثة لماري لوبان من أجل الفوز بكرسي الرئاسة الفرنسية على حساب الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

«لوبان» تدعو إلى حظر الأزياء الإسلاموية

وفي وقت سابق دعت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي إلى حظر ما وصفتها بـ«الأزياء الإسلاموية» في الفضاء العام، وكشفت المرشحة للرئاسة الفرنسية عن مقترح قانون حول منع «الإيديولوجيات الإسلاموية»، ويأتي ذلك في وقت تنظر فيه الجمعية العامة الفرنسية في مشروع قانون حول «الانعزالية» يستهدف خاصة الإسلام المتشدد.