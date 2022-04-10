صراع بين «ماكرون» و«لوبان» في نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022

تطورات جديدة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، حيث أظهرت الأرقام أنّ الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون سيواجه مرة أخرى زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة الإعادة، إذ أنّها وسيخوض الجولة الثانية لاعتماد نتائج الانتخابات الفرنسية 2022، وذلك باعتبارها المرشح الأوفر حظاً من بين المرشحين الآخرين، وهو الأمر الذي أظهرته استطلاعات الرأي الأخيرة في فرنسا، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022

ووفقًا للتوقعات بالنسبة لنتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، فإن الإحصائيات التي نشرتها وكالات الاقتراع الفرنسية، اليوم الأحد، قد أشارت إلى النتيجة قد لا تزال تتغير ولكنها بشكل عام مؤشر جيد ، إذ أظهرت أن «ماكرون» يتصدر بنحو 28.5 في المائة من الأصوات ، بينما تلته «لوبان» في المركز الثاني بنسبة 24.2 في المائة، بعد الزيادة المتأخرة التي عكست استياءً واسع النطاق. بسبب ارتفاع الأسعار والأمن والهجرة.

تخوف من فوز لوبان بالرئاسة الفرنسية

ويشار إلى أنّه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا ومن المرجح أن يتم اختبار الوحدة الغربية مع استمرار القتال ، أظهر أداء «لوبان» القوى الجاذبية المستمرة للتيارات القومية وكراهية الأجانب في أوروبا، إذ أنّ وجود فرنسا مناهضة لحلف شمال الأطلسي وأكثر دعمًا لروسيا في حالة فوز «لوبان» من شأنه أن يسبب قلقًا عميقًا في عواصم الحلفاء ، وقد يؤدي إلى كسر الرد الموحد عبر الأطلسي على الغزو الروسي.

ويذكر أنّ «ماكرون» قد صعد إلى الجولة الثانية باعتباره المرشح الأوفر حظًا ، بعد أن كان أداءه أفضل قليلاً مما أشارت إليه استطلاعات الرأي الأخيرة، أظهره البعض وهو يتفوق على «لوبان» بنقطتين فقط.

ويشار إلى أنّ علاقات «لوبان» وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من أنها سعت في الأسابيع الأخيرة للتقليل من شأنها. هذا الشهر، سارعت إلى تهنئة فيكتور أوربان، الزعيم المجري القومي والمناهض للهجرة، على فوزه الرابع على التوالي في الانتخابات البرلمانية.