أول تصريح لماكرون بعد وصوله لجولة ثانية في انتخابات الرئاسة الفرنسية

أدلى الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون بتصريحات بعد صعوده إلى الجولة ثانية في انتخابات الرئاسة الفرنسية، موجهًا الشكر لكافة الفرنسيين الذين منحوه صوتهم الانتخابين قائلًا: «سأطبق برنامجي للانفتاح والاستقلال الأوروبي الذي دافعت عنه بشكل دائم»، داعيًا إلى تجاوز الخلافات والالتفاف حول حركة وطنية موحدة من أجل فرنسا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

ماكرون ولوبان في منافسة قوية لرئاسة فرنسا

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نجح في الصعود للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، رفقة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، ومن المقرر أن تعقد انتخابات الدورة الثانية بعد أسبوعين لإعلان الفائز بمنصب رئاسة فرنسا.

وحسب استطلاعات الرأي الأولية، فإن «ماكرون» حصل على 28.6% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، فيما حصلت «لوبان» على 24.4% من الأصوات.