وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد بالجامعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي: الدكتور خالد محمد أحمد محروس، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، الدكتور ناصر السيد محمود حجي، عميدًا لكلية الألسن جامعة سوهاج، الدكتور محمد علي محمد علي شطا، عميدًا لكلية الزراعة جامعة المنصورة.