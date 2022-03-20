افتتاح عناية السكتة الدماغية ووحدة الأشعة بمستشفيات جامعة الزقازيق

افتتح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق اليوم، عناية السكتة الدماغية بقوة 12 سرير بمستشفيات الجامعة، والتابعة لقسم أمراض المخ والأعصاب، لاستقبال حالات السكتة الدماغية وتطبيق بروتوكول العلاج الجديد بالمجان.

افتتاح عناية السكته الدماغية بقوة 12 سرير بمستشفيات جامعة الزقازيق

رافق رئيس جامعة الزقازيق الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور على سليمان رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب والدكتور وائل صبرى نصير المشرف العام للشؤون العلاجية، واللواء أحمد النادى الذى تبرع فى المشاركة فى تجهيز العناية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم أمراض المخ والأعصاب والأستاذ محمد فكرى مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

تطوير الأجهزة بقسم الأشعة بالمستشفيات بمبلغ 20 مليون جنيه

أشار الدكتور عثمان شعلان، إلى تطوير الأجهزة بقسم الأشعة بمستشفيات جامعة الزقازيق بمبلغ 20 مليون جنيه خلال العام الماضي ضمن خطة تطوير ورفع الكفاءة، بأجهزة المستشفيات بمبلغ 84 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وتم افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الجراحة الجديد بتكلفة 4 ملايين جنيهًا، رافق فيها الدكتور منال التهامى رئيس قسم الأشعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الأشعة.