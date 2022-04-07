أكاديمية البحث العلمي تعلن أسماء الفائزين بجوائز الرواد والمرأة 2021

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الخميس، في دورته 179، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، وبحضور المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضاء المجلس، أسماء الفائزين بجوائز الرواد والمرأة لعام 2021، التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا.

11 جائزة للرواد والمرأة

بلغ عدد الجوائز الممنوحة للرواد والمرأة هذا العام، 11 جائزة، بإجمالي ما يقرب من مليون و440 ألف جنيه، إذ مُنحت جوائز الرواد لعدد 4 فائزين في مجالات العلوم الأساسية والعلوم الزراعية والعلوم الطبية والعلوم الهندسية، وبلغت قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى درع الأكاديمية وشهادة تقدير.

واعتمد المجلس أيضًا، جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية، لعدد 7 فائزات، منها 4 جوائز تقديرية، قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه في مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية، و4 جوائز تشجيعية، وتم حجب واحدة، وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه، في مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية.

وتم إعلان أسماء الفائزين كاملة على موقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

سعادة الفائزين بالجوائز

عبر عدد من الفائزين بالجوائز المختلفة، عن سعادتهم بتكريم الدولة المصرية لهم، ومنحهم الدروع والجوائز المختلفة، موضحين أن اهتمام الدولة مؤخرا، بالباحثين والتعليم العالي والبحث العلمي، يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية.