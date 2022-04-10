«رمضان في العالم».. عادات وتقاليد الشهر الكريم في بوركينا فاسو

استعرضت الإعلامية مي إيهاب، في حلقة اليوم من برنامجها «رمضان في العالم»، الذي يعرض يوميا على راديو «9090» طوال شهر رمضان، ويتناول عادات الشهر الكريم في دول العالم المختلفة، حلقة اليوم من بوركينا فاسو، إذ ذكرت أن عدد المسلمين في بوركينا فاسو أكثر من 60% من الشعب، كما أن هناك طقوسا غريبة لديهم إذ يقوموا بشراء احتياجات شهر رمضان الكريم من قبل بدء شهر شعبان، تفاديًا للزحام على الأسواق قبل رمضان بأيام.

الأيام الأخيرة من شهر شعبان تكون موسم تزاوج

ومن طقوس مواطني بوركينا فاسو خلال رمضان، عودة المسافرين والمغتربين من بقاع العالم لدولتهم مرة أخرى، فضلًا عن أن الموظفين هناك يقوموا بتأجيل أجازتهم السنوية لأخذها في شهر رمضان من أجل اغتنام الشهر الكريم في العبادة، «الأيام الأخيرة من شهر شعبان بيخلوها موسم تزاوج، ويهتم الشاب العازب أنه يتجوز ويدخل رمضان وهو متجوز»، موضحة في الوقت ذاته أن الأجواء الاحتفال برمضان في تلك الدولة روحانية أكثر منها مظاهر بهجة.

الأطفال في بوركينا فاسو لا تتابع المسلسلات بل يجسدوها بالشوارع

وتابعت مي إيهاب: «نادرًا ما هلاقي زينه وأنا ماشية في الشارع»، كما أن الأطفال في بوركينا فاسو لا تتابع المسلسلات التي تعرض خلال الشهر الكريم، بل يقوموا بعمل مسلسلات في الشارع ومسابقات تمثيل فيما بينهم، فضلًا عن قيام الشباب الكبار بعمل كل يوم بعد صلاة الظهر حملة تنظيف للمساجد تميهدًا لاستقبالها للمصلين في صلاة التراويح.