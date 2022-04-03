«رمضان في العالم»..برنامج إذاعي لـ مي إيهاب يوميا على 9090 طوال رمضان

«رمضان في العالم».. برنامج رمضاني تقدمة المذيعة مي إيهاب، على إذاعة راديو «9090»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، من أجل التعرف على عادات الشهر الكريم في العالم أجمع، إذ يعرض في الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

مظاهر استقبال شهر رمضان في دولة الفلبين

وتناولت الإعلامية مي إيهاب، حلقة اليوم عن دولة «الفلبين»، إذ ذكرت أن عدد المسلمين في الفلبين 5 ملايين نسمة، إذ يمثلوا 6% فقط من تعداد سكانها، وعدد ساعات الصيام في الفلبين نحو 13 ساعة، كما أن المؤسسات في الفلبين، أقامت لهم عطلة اختيارية، إذ قالت مي إيهاب «اللي عاوز ياخد شهر رمضان كله إجازة ياخد، لو تسمع الكلام ده تحس أنك عاوز تبقى فلبيني».

أكبر مسجد في الفلبين يُسمى المسجد الوردي

ومن مظاهر رمضان في الفلبين، احتفالات وبهجة في كل مكان، وألوان وفوانيس تعم أرجاء البلاد، إذ ذكرت الإعلامية، «أكبر مسجد هنا اسمه المسجد الوردي، الناس وهي رايحة كلهم لابسين وردي، تحس أنهم أزهار متفتحة»، بينما قال أحد المسلمين من الفلبين خلال البرنامج: « من مظاهر فلبين في رمضان إن الناس تستقبل رمضان بالتطهر وحسن النية عشان رمضان يخش كده من أوله نظيف،إحنا بنحب نتطهر قبل رمضان بيوم»

أحد مسلمي الفلبين يكشف مظاهر الاحتفال بشهر رمضان

وأوضح أحد المسلمين من الفلبين: «من مظاهر رمضان هنا إن الطرق للمساجد يتم تنظيفها، عشان المساجد دي تبقى شكلها نظيف، ونزين المساجد عشان الناس تقبل عليها بكثرة، من ضمن الحاجات دي، في أول يوم بالذات لازم أن الناس تجتمع في المساجد ونعمل إفطارات هناك في المساجد، ده في أول يوم، وطبعا الدروس العلمية والدينية اللي في المساجد، والناس اللي من خريجة أزهر في دول ثانية زي السعودية والأردن بتدري دروس في المساجد لحد صلاة العشاء، وبعد العشاء تكون صلاة التراويح».