«رمضان في العالم».. اعرف عادات الشهر الكريم بدولة فلسطين

استعرضت المذيعة مي إيهاب، في حلقة اليوم من برنامجها «رمضان في العالم»، الذي تتناول فيه عادات الشهر الكريم في العالم أجمع، من فلسطين، إذ ذكرت أن هناك في فلسطين عادة رمضانية، تتمثل في أن يقوم كبير كل عائلة بزيارة أهلة وأقاربه، وإعطائهم الكثير من الهدايا بمناسبة شهر رمضان، «الهدايا هناك بتكون بشكل عام، مش شرط تكون رمضان بوكس زي اللي عندنا، عندهم ميزة عظيمة جدًا، وهي إن الستات بتجهز جدول الفطار قبل رمضان بشهر لطول الشهر».

السيدات تجهز جدول إفطار رمضان طول الشهر قبل بدئه

أضافت «إيهاب»، خلال برنامجها «رمضان في العالم» الذي يذاع على راديو «9090»، أن السيدات تقوم بهذا الأمر حتى لا تواجه حيرة في اختيار وجبات الفطار بشكل يومي، كما أن الأسواق في فلسطين، لا تكتفي ببيع الخضار أو الفاكهة فقط أو ياميش رمضان، بل يقوموا ببيع حلويات وألعاب للأطفال، إذ تزدهر تلك الصناعة والتجارة خلال الشهر الكريم، «الشوارع الجانبية هنا كلها زينة بألوان كثيرة جدًا تزغلل العين، وفيه جو مبهج يمتزج مع بهجة صوت الأذان في المسجد الأقصى».

شهر رمضان معروف بشهر الرحمة والغفران

قالت ياسمين، فتاة من فلسطين، إن شهر رمضان معروف بشهر الرحمة والغفران، وتواجد الزينة وانتشار التجمعات في بيت واحد، وتناول البعض الأطعمة على سفرة واحدة، «بنشتري زينه نزين البيت، لما بندخل البيت بيبقى حلو ومنور، ونجيب الأنوار ونحط في كل بلكونة في البيت، بيكون أول فطور للعائلة كلها مع بعض، لما الواحد يكون وسط بلده وأهله بتكون اللمة حلوة، لما الواحد يكون متغرب حتى لو عدد من أسرتك معاك تبقى الفرحة ناقصة، لازم العائلة كلها تبقى موجودة».