مصطفى قمر يتألق في خيمة رمضانية بالتجمع الخامس.. والحضور كامل العدد (صور)

أحيا النجم مصطفى قمر، واحدة من أقوى حفلاته بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس، بحضور العديد من رواد الخيمة ومحبيه من مختلف الأعمار.

وصل مصطفى قمر إلى الحفل، بصحبة مدير أعماله علي رشاد، وغنى العديد من أشهر أغنياته، منها «لسه حبايب»، و«السود عيونه»، و«جت تصالحني»، و«هنحب أيامنا»، و«الليلة دوب»، وسط صيحات وتفاعل العديد من الحضور والمعجبين، والتقطوا الصور التذكارية والسيلفي معه.

وفي ختام الحفل، قام مصطفي قمر بتهنئة الجمهور بحلول شهر رمضان الكريم، والاستمتاع بالحفل وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرح.

أعمال مصطفى قمر

أعلن مصطفى قمر في بيان، تحضيره لـ4 أغنيات جديدة، ومن المقرر تصوير إحداها فيديو كليب، والأغاني هي «وصلوله»، و«يا عم أنت»، الأغنية الثالثة تحمل عنوان «أنا»، أما الرابعة والأخيرة، بعنوان «ضحكتك موصوفة».

مصطفى قمر ومسلسل فارس بلا جواز

يذكر أن الفنان مصطفى قمر، شارك في تقديم مسلسل «فارس بلا جواز»، الذي تم عرضه في العام الماضي رمضان 2021، إخراج معتز حسام، وتأليف فداء الشندويلي.

مسلسل «فارس بلا جواز»، شارك في بطولته امام مصطفى قمر عدد كبير من نجوم الفن، مثل: طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، مصطفى حمزة، محمد يوسف، محمد طعيمة، محمد ثروت، راندا عبدالسلام، ومحمد مغاوري، وغيرهم من الفنانين.