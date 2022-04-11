بشرى للعمالة المصرية في قطر.. تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين للإقامة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالدوحة أفاد بقيام وزارة الداخلية القطرية بتمديد تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2021 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وذلك بمد فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للمخالفين لأحكام القانون وذلك حتى 30 أبريل الجاري.

تقديم طلبات للتصالح بشأن مخالفة قانون الإقامة

وقال الملحق العمالي خالد فتحي الدييهي رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر، إنه يتعين علي كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف أن يقوم حتي المدد المحددة بتقديم طلب التصالح بشأن مخالفة القانون إلي إدارة البحث والمتابعة أو إلي مركز من المراكز الخدمية التالية: «مراكز خدمات أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم»، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ 50% من قيمة المخالفة، ويشمل خفض مبلغ الصلح مخالفات عدم استكمال إجراءات رخصة الإقامة للوافد أو عدم تجديدها.

وحددت وزارة الداخلية القطرية الفئات المستهدفة من تمديد المهلة، بالنسبة للمخالفين للإقامة العاملين في المنشآت، وسمات العمل، والأفراد المخالفين من العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والإقامات العائلية.

وأشار الملحق العمالي إلي أنه على الوافد مراجعة الإدارة أو المركز المذكور خلال الفترة المشار إليها من الساعة الواحدة ظهرا إلي الساعة الخامسة مساءً، وسوف يستفيد من تصحيح الأوضاع غير القانونية وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالف في حالة عدم تصحيح أوضاعهم.