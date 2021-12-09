31 ديسمبر.. آخر مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المصرية في قطر 

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية بالخارج، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

31 ديسمبر.. آخر موعد لتصحيح أوضاع العمالة المصرية لقطر

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أفاد بأن أخر موعد لتصحيح أوضاع الوافدين المخالفين للإقامة، وسمات العمل، والزيارات العائلية 31 ديسمبر الجاري، مع خصم 50 % من نسبة قيمة المخالفة.

وقال الملحق العمالي خالد فتحي الدييهي رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر، إن أن عدد من تقدموا لتصحيح أوضاعهم غير القانونية من العمالة الوافدة من كل الجنسيات وصل إلى 20 ألف طلب مخالف لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2021 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

على الوافد المخالف تقديم طلب التصالح

وأكد الملحق العمالي أنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف خلال الفترة المشار إليها تقديم طلب التصالح بشأن مخالفة القانون إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى مركز من المراكز الخدمية التالية «مراكز خدمات أم حلال، وأم مسنيم "الصناعية سابقا" ومسيمير، والوكرة ، والريان».

وأشار الملحق العمالي إلى أنه على الوافد مراجعة الإدارة أو المركز المذكور خلال الفترة المشار إليها من الساعة الواحدة ظهرا إلي الساعة السادسة مساءً، وسوف يستفيد من تصحيح الأوضاع غير القانونية وتفاديًا لتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالف في حالة عدم تصحيح أوضاعهم.