سماع دوي انفجار قوي في «التايمز سكوير» والسبب بالوعة.. «فيديو»

أدى سماع دوي انفجار في ساحة «التايمز سكوير» بمدينة نيويورك الأمريكية إلى حالة من الذعر والخوف بين المواطنيين المتواجدين في الساحة، الأمر الذي أدى إلى هروب البعض جريًا دون معرفة السبب الحقيقي وراء الانفجار، وفقًا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

ذعر بين المواطنين

وانتشرت عدة مقاطع فيديو توثق هروب عدد كبير من المتواجدين في الساحة، وقت سماع دوي انفجار، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كان من بينها موقع التغريدات الشهير «تويتر».

من جانبها، أعلنت السلطات الأمريكية، بأن سماع دوي انفجارات في ساحة «التايمز سكوير» الشهيرة، تعود إلى عدة حرائق اندلعت في عدد من البالوعات بنيويورك مساء الأحد بالتوقيت المحلي، لافتة إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات ناتجة عن هذه الانفجارات.

وأوضحت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، بأن هذه الانفجارات كانت ناتجة عن وجود مستويات مرتفعة من أول أوكسيد الكربون، مشيرًا إلى أنه جاري حاليًا تفتيش البالوعات المحيطة بساحة «التايمز سكوير» والبحث عن أي مستويات مرتفعة من غاز أول أكسيد الكربون.

في الوقت نفسه، وتخفيفًا لحالة الرعب التي أصابت المواطنين، أصدر الناطق الرسمي للمدينة بيانًا جاء فيه التالي: «انفجرت إحدى البالوعات في منطقة التايمز سكوير بسبب عطل الكابلات، وكانت فتحة أخرى مشتعلة، في هذا الوقت لم يكن هناك انقطاع لدى العملاء، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، طاقمنا لا يزال في الموقع».

وتعد ساحة «التاميز سكوير» من أشهر الساحات في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة مدينة نيويورك، وتشهد العديد من الأنشطة والفعاليات والتجمعات، وكان أبرزها فعاليات إقامة صلاة التراويح في أول وثاني يوم من شهر رمضان الكريم وسط حضور عشرات النساء والرجال.