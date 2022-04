سماع دوي انفجار قوي في «التايمز سكوير» والسبب بالوعة.. «فيديو»

أدى سماع دوي انفجار في ساحة «التايمز سكوير» بمدينة نيويورك الأمريكية إلى حالة من الذعر والخوف بين المواطنيين المتواجدين في الساحة، الأمر الذي أدى إلى هروب البعض جريًا دون معرفة السبب الحقيقي وراء الانفجار، وفقًا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو توثق هروب عدد كبير من المتواجدين في الساحة، وقت سماع دوي انفجار، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كان من بينها موقع التغريدات الشهير «تويتر».

A large bang, caused by a manhole explosion creates panic in Times Square.



43rd & Broadway was closed off by the NYPD as they investigate the situation. #Manhattan #TimeSquare #nyc #newyorkcity #manhole #fdny#nypd #BreakingNews pic.twitter.com/kVrIZ2E5gj