عاجل.. سماع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل 

سمع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل، بحسب ما أفاد سكان في منطقة وسط إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، فيما قال آخرون إنَّهم شعروا أنَّ منازلهم تهتز.

بعض السكان يسمعون صوت انفجار قوي هز منازل بعضهم

وقال سكان في مدن تل أبيب وريشون لتسيون وبات يام ويافني، إنَّهم سمعوا صوت انفجار قوي هز منازل بعضهم، وفقًا لما نشرته وكالة أنباء «سبوتنيك» نقلًا عن «القناة 12» الإسرائيلية.

شرطة الاحتلال الإسرائيلية لم تتلق تقريرًا عن الحادث

ولم تتلق الشرطة الإسرائيلية تقريرًا عن حادثة غير عادية حتى اللحظة، في حين تشير التكهنات إلى أن الانفجار كان على ما يبدو بسبب تمرينات يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي في البحر وفق القناة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنًه جار فحص التقرير.