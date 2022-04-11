دعاء صلاة التراويح للشيخ السديس من الحرم المكي: اللهم لك نصلي ونسجد

يعرف الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب بالحرم المكي الشريف، بالصوت العذب في تلاوة القرآن والدعاء، ويعد دعاء التراويح السديس مكتوب كامل، من الكلمات الأكثر بحثا على جوجل، من الأدعية التي يدعو بها ويحب الناس ترديدها: «اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفرجك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعد ونحمد، اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، لك الحمد والشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره».

ومن دعاء التراويح السديس مكتوب كامل في شهر رمضان: «لك الحمد على نعمك العظام وآلائك الجسام ولك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقرآن، اللهم اجعلنا ممن يصومونه ويقيموه إيمانًا واحتسابًا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم من فيه علينا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار يا عزيز يا غفار، اللهم اجعله شهر عزًا وتمكين ونصرةً للإسلام والمسلمين اللهم جمع فيه صفوفهم ووحد كلمتهم وادرأ عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن».

دعاء التراويح السديس

ويقول دعاء التراويح السديس مكتوب كامل: «اللهم أرحم أحبةً لم يبلغوا الشهر الكريم اللهم اغفر لهم وأرحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولينا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعد علينا شهر رمضان الكريم ونحن في صحة وعافية وسعادة يا أكرم الأكرمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين».

ويتابع دعاء التراويح السديس مكتوب كامل : «اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك».

دعاء التراويح

ويأتي في ختام دعاء التراويح السديس مكتوب كامل: «اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».