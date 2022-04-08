دعاء أول جمعة في رمضان.. «اللهم اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه»

يحرص المسلمون على ترديد الأدعية المختلفة، يوم الجمعة، في كل أسبوع في شتى أمور الحياة، خاصة بالتزامن مع الشهر الكريم، ومن بينها دعاء أول جمعة في رمضان، وانتظار أفضل الأوقات للدعاء لأداء الطاعات والعبادات، للتقرب من الله عز وجل.

دعاء أول جمعة في رمضان

لم يرد في صحيح السنة النبوية دعاءً محددًا لـ أول جمعة في رمضان بصيغة معروفة، ولكن الأدعية يمكن تردديها في أي وقت طوال أيام الأسبوع، بين شهر رمضان، وليلة الجمعة، وليلة القدر، وأيام الحج.

ومن بين صيغ الأدعية التي يمكن ترديدها أول جمعة في رمضان: «اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لأفراحنا يارب، اللهم ارحمنا بالقرآن يارب»، و«اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وأمتحن قلبي فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك أجعلني فيه ربي محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستناً فيه بسنة خاتم أنبيائك».

دعاء مستجاب يوم الجمعة تهتز له السماء

ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بـ: «اللهم اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات واشرح وآمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل فيه للشيطان على سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا».

وبخلاف دعاء أول جمعة في رمضان، ورد في الأحاديث النبوية، أنه يوجد دعاءً تهتز له السموات، كونه مستجابا في يوم الجمعة، وهو: «يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفني شر (ويسمي الحاجة أو الشخص) يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني».