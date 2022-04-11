أسعار الحلويات الشرقية في المحلات الشهيرة: «وفر الوقت لو عندك عزومة»

مع قدوم شهر رمضان المبارك تنتشر العزائم وحفلات السهر مع الأصدقاء والأقارب والأحباب والتي لا تخلو من تناول الحلوى المختلفة، لذا يبحث الكثير عن أسعار الحلويات الشرقية في المحلات خاصة عند تلبية عزومة أحد الأشخاص والذهاب إلى منزله، لذا يحرص البعض على إهداء البسبوسة والكنافة والتورتة وغيرها، كما تلجأ بعض ربات المنزل إلى شرائها لتوفير الجهد على أنفسهن عند صنع الأطباق المختلفة للإفطار.

وفيما يلي تقدم «الوطن» أسعار الحلويات الشرقية في المحلات المختلفة والأطباق المختلفة من البسبوسة والكنافة والقطايف، وفق ما ذكرت الصفحات الرسمية لهذه المحال عبر منصة «فيسبوك».

أسعار الحلويات الشرقية في المحلات

وجاءت أسعار الحلويات الشرقية كما يلي:

أسعار الحلويات الشرقية في إيتوال

بسبوسة سادة بـ70 جنيهًا.

بسبوسة بندق بـ95 جنيهًا.

بسبوسة فستق بـ130 جنيهًا.

كنافة سادة بـ90 جنيهًا.

كنافة كريمة بـ85 جنيهًا.

كنافة مكسرات بـ135 جنيهًا.

كنافة صوابع بـ90 جنيهًا.

كنافة أساور فستق بـ190 جنيهًا.

كنافة أساور زبادي توت ب115 جنيهًا.

كنافة عثماني بـ120 جنيهًا.

رموش سادة بـ80 جنيهًا.

ويصل سعر رموش مكسرات إلى 95 جنيهًا.

علبة قطايف مكسرات 12 قطعة بـ45 جنيهًا.

بقلاوة سيخ أبيض بندق بـ165 جنيهًا.

بقلاوة سيخ شوكولاتة بـ170 جنيهًا.

بقلاوة مكسرات بـ160 جنيهًا.

جلاش سادة بـ125 جنيهًا.

جلاش كريمة بـ100 جنيه.

جلاش مكسرات بـ170 جنيهًا.

بلح الشام سادة بـ70 جنيهًا.

بلح الشام نوتيلا بـ120 جنيهًا.

صوابع زينب بـ55 جنيهًا.

زلابية بـ55 جنيهًا.

مشبك وسط بـ30 جنيهًا.

سعر الحلويات الشرقية في العبد

بسبوسة سادة بـ70 جنيهًا.

بسبوسة بندق بـ98 جنيهًا.

بسبوسة مكسرات بـ120 جنيهًا.

كنافة كريمة بـ110 جنيهات.

كنافة مكسرات بـ145 جنيهًا.

كنافة سادة بـ110 جنيهات.

ومن ضمن الحلويات الشرقية رموش الست كما يطلقون عليها، ويبلغ سعرها نحو 100 جنيه.

ويصل سعر الزلابية إلى 60 جنيهًا.

صوابع زينب بـ70 جنيهًا.

بلح الشام الصغير بـ75 جنيهًا.

بلح الشام بالكريمة صغير بـ105 جنيهات.

قطايف كريمة بـ95 جنيهًا.

قطايف مكسرات بـ120 جنيهًا.

جلاش سادة بـ130 جنيهًا.

جلاش كريمة بـ180 جنيهًا.

كيلو مشكل بـ165 جنيهًا.

أسعار حلويات لابوار

قطايف بالمكسرات بـ175 جنيهًا.

قطايف نوتيلا بـ175 جنيهًا.

كنافة بقلاوة ميكس بووكس بـ295 جنيهًا.

كنافة أساور بريميوم بـ275 جنيهًا، وهي عبارة عن «علبة مشكلة من حلويات كنافة مقرمشة محشية شوكولاتة نوتيلا ومغطاة ببندق مكرمكل وكريمو لوتس ومرشوش عليها بسكوت لوتس وسولتيد كراميل».

حلويات نولا

الكنافة والبسبووسة بسعر يصل إلى 250 جنيهًا.

علبة عبارة عن 45 قطعة كنافة و28 قطعة بقلاوة بـ340 جنيهًا.

الكنافة بـ230 جنيهًا.

كيلو مشكل بـ320 جنيهًا.