إزاي تفتح «محل حلويات شرقية»؟.. صافي الأرباح 212 ألف جنيه

يفكر البعض في إنشاء مشروع خاص بهم، سواء لزيادة الدخل بجانب العمل الأساسي، أو لكسب المال والاعتماد على هذا المشروع كمصدر وحيد للدخل، ولكن قبل البدء في أي مشروع يجب وضع دراسة جدوى لحساب النفقات والمتطلبات والمتوقع من الأرباح.

وقد يذهب صاحب فكرة المشروع لأحد المتخصصين لوضع وحساب دراسة جدوى لمشروع، الأمر الذي يتطلب دفع المزيد من الأموال، وهو ما أتاحه جهاز تنمية المشروعات، إذ عرض عددًا من دراسات الجدوى التي يحتاج إليها الراغبون في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة.

طريقة إعداد دراسة الجدوى

وتختلف دراسات الجدوى من مشروع لآخر، إذ كشفت دراسة حديثة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، أنَّ مشروع بيع الحلويات الشرقية والغربية أصبح من المتطلبات الكثيرة في الوقت الحالي، خاصة أنَّه يتجه الكثير من الأشخاص لشرائها سواء للمناسبات أو غيرها.

وذكرت دراسة الجدوى الخاصة بمشروع بيع حلويات شرقية وغربية، أن هذا النشاط من الاحتياجات المطلوبة والضرورية في الوقت الراهن لزيادة الإقبال عليها من المواطنين وقاعات الاحتفالات والمناسبات المتعددة.

وأضافت الدراسة أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج هذه التجارة لانتشار لأنواع كثيرة منها داخل السوق المصرية.

متطلبات واحتياجات المشروع

ويتطلب المشروع القليل من المعدات والآلات وهي:

- ماكينة «كاشير».

- ميزان.

- 2 ثلاجة عرض.

- الحلويات الشرقية و الغربية.

وأوضحت الدراسة أنَّ مشروع بيع الحلويات الشرقية والغربية يتميز بيع الحلويات الشرقية و الغربية بسرعة الدوران للطلب المتزايد عليها لزيادة أعداد المستهلكين.

وأشارت الدراسة إلى أنَّ الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض تقدر بنحو 188ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض جزء منها التي تتلخص في رأس المال المطلوب لبدء المشروع وتقدر وفق الدراسة بـ116 ألف جنيه.

ولفتت الدراسة إلى أنَّه يجرى إصدار قرض للمستفيد يبلغ 115 ألف جنيه، ويتمّ معرفة التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض من خلال توجه الراغب في إنشاء المشروع إلى جهاز تنمية المشروعات لمعرفة جميع الشروط، إذ تقدر أرباح المشروع خلال العام الأول بأكثر من 212 ألف جنيه.